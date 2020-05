La fiebre por Animal Crossing: New Horizons llegó hasta la NFL

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

El jueves, los equipos de la NFL anunciaron sus calendarios para le temporada 2020 para que los aficionados sepan cuándo estarán sus partidos. Muchos de los equipos lo hicieron de manera tradicional, mientras que otros decidieron verse creativos. Uno de los que tomaron la segunda opción fueron los Detroit Lions, equipo que usó Animal Crossing: New Horizons para revelar su calendario.

En su cuenta de Twitter, los Detroit Lions liberaron un video hecho con metraje capturado en Animal Crossing: New Horizons. En él podemos ver a Tom Nook darle la bienvenida a la comunidad y después de eso aparece un aldeano completando tareas que tienen alguna relación con diferentes equipos de la NFL.

Por ejemplo, cuando hablan de los Chicago Bears, vemos a un enorme oso de peluche, mientras que aparece un gato cuando se trata de anunciar la fecha del partido contra los Jacksonville Jaguars. Ahora bien, algunas fechas no fueron tan fáciles de anunciar y el equipo de comunicación tuvo que ponerse creativo.

¿Quieres ver por qué lo decimos? Checa el video:

Big shout out to @animalcrossing for holding it down while we wait for football season. #animalcrossingnewhorizons #acnh #animalcrossing pic.twitter.com/RcvUKq91Cb