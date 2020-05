¡Consigue 54 juegos de Square Enix a un increíble precio!

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Aún estamos en un periodo de contingencia sanitaria por el coronavirus. Debido a esto, todavía se mantienen vigentes las recomendaciones de entretenerse sin salir a las calles. Una de las maneras más efectivas para conseguirlo es jugando videojuegos. Ante esta situación, varias han sido las compañías que se han sumado para promover el juego con el fin de que las personas se mantengan en casa. Square Enix es una de las principales impulsoras de esto y hoy anunció que como parte de ello lanzó un paquete con más de 50 juegos a un precio increíblemente bajo.

La distribuidora japonesa reveló que la más reciente medida implementada como parte de la iniciativa Stay Home & Play es una oferta que ningún fan de su trabajo querrá perderse. Square Enix puso disponible la Square Enix Eidos Anthology, una compilación con un total de 54 juegos y DLC, a un precio rebajado 95%. Esto quiere decir que los usuarios pueden añadir estos 54 títulos a su biblioteca a cambio de tan sólo $435.11 MXN a través de Steam. Es importante decir que, sin el descuento, el paquete usualmente cuesta $8701.48 MXN.

Square Enix destinará todo lo recaudado a la caridad

Lo mejor de todo es que los jugadores no sólo podrán aprovechar esta oferta y llevarse a casa un montón de juegos clásicos y un poco más modernos del estudio Eidos, como Tomb Raider, Just Cause, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain, Sleeping Dogs y Life is Strange. Los jugadores también podrán sentirse felices porque todo el dinero recaudado por la venta de este paquete se destinará a organizaciones benéficas de Norteamérica y Europa, como bancos de alimentos, que están sintiendo efectos negativos por culpa de la pandemia.

Pero aún hay mejores noticias para todos los interesados en este paquete. Si el usuario ya cuenta con alguno de estos títulos que conforman la selección, el precio por el paquete se reducirá automáticamente en función de los juegos ya adquiridos.

“La campaña de Square Enix Stay Home & Play recompensa a los jugadores por practicar el distanciamiento social y también ayuda a las organizaciones benéficas que necesitan apoyo en este periodo incierto”, se lee en la descripción del paquete.

Si estás interesado en esta promoción, te invitamos a checar la lista con los 54 títulos disponibles. No se sabe hasta cuando estará disponible esta oferta, así que te invitamos a aprovecharla cuanto antes. Puedes encontrar el paquete en este enlace.

Juegos incluidos en la Square Enix Eidos Anthology

Rise of the Tomb Raider

Just Cause 3

Deus Ex: Mankind Divided

Life is Strange: Complete Season

Sleeping Dogs: Definitive Edition

Tomb Raider (2013)

Tomb Raider I

Tomb Raider II

Tomb Raider III

Tomb Raider IV: The Last Revelation

Tomb Raider V Chronicles

Tomb Raider VI: The Angel of Darkness

Tomb Raider Legend

Tomb Raider Anniversary

Tomb Raider Underworld

Lara Croft and the Guardian of Light

Lara Croft and the Temple of Osiris

Just Cause

Just Cause 2

Kane and Lynch: Dead Men

Kane and Lynch 2: Dog Days

Deus Ex: Human Revolution - Director’s Cut

Deus Ex: Game of the Year Edition

Deus Ex: Invisible War

Deus Ex: The Fall

Thief

Thief: Deadly Shadows

Thief II: The Metal Age

Thief Gold

Battlestations: Pacific

Battlestations: Midway

Project Snowblind

Mini Ninjas

Order of War

Flora's Fruit Farm

Supreme Commander 2

Conflict: Desert Storm

Conflict: Denied Ops

Legacy of Kain: Soul Reaver

Legacy of Kain: Soul Reaver 2

Legacy of Kain: Defiance

Blood Omen 2: Legacy of Kain

Dungeon Siege

Dungeon Siege II

Dungeon Siege III

Anachronox

Pandemonium

Deathtrap Dungeon

Daikatana

Omikron: The Nomad Soul

Goetia

Hitman GO: Definitive Edition

Lara Croft GO

The Turing Test

¿Hay algún juego que te llamó la atención? ¿Comprarás el paquete por él? ¿Qué te parece la iniciativa de Square Enix? Cuéntanos en los comentarios.

Aprovechamos para comentarte que la distribuidora japonesa tuvo un caso confirmado de coronavirus, pero afortunadamente no tuvo muchas repercusiones mayores en el estudio gracias a las medidas de prevención. Puedes encontrar más noticias relacionadas con Square Enix si checas esta página.

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP:

Fuente