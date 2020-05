Devs de Metroid: Samus Returns y Celeste trabajan en Call of the Sea

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Hace algunos días, durante el Inside Xbox, conocimos los primeros detalles de Call of the Sea. Por si no lo recuerdas, se trata de un juego de aventuras, misterio y resolución de acertijos a cargo de la desarrolladora Out of the Blue.

Si este proyecto llamó tu atención, debes saber que se trata del primer juego de este estudio con sede en Madrid, España. El título luce prometedor, pues está a cargo de 12 veteranos de la industria que han trabajado en importantes juegos.

Tarjeta de saldo Xbox $600 MXN — disponible en Amazon

Call of the Sea está en manos de importantes creativos

De acuerdo con información reciente, Call of the Sea es responsabilidad de un equipo de creativos que ha trabajado en títulos de la altura de Metroid: Samus Returns, Celeste, Guacamelee 2, GYLT y Spacelords, por mencionar solo algunos.

Out of the Blue reveló que, a pesar de que Call of the Sea no es un título de terror, tiene grandes inspiraciones en la obra del escritor H. P. Lovecraft. La narrativa del juego estará llena de misterios y elementos sobrenaturales.

Los desarrolladores se inspirarán sobre todo en la forma de contar historia de Lovecraft. Así que los jugadores deberán descubrir cosas ocultas que no se ven a simple vista y reconstruir diversos hechos para encontrar una solución a los acertijos.

Call of the Sea nos pondrá en el papel de Norah, una mujer que hará lo posible para encontrar a su esposo que se perdió durante una expedición. La actriz Cissy Jones, conocida por su papel en Firewatch, le dará vida a la protagonista de Call of the Sea.

En cuanto a la jugabilidad, sabemos que el título será en primera persona y se enfocará en puzzles que tendremos que resolver para progresar. El juego se inspira también en el ya mencionado Firewatch, así como en Subnautica y Myst.

“Durante su viaje en Call of the Sea queremos despertar su curiosidad. Descubrirán los restos de una civilización perdida y secretos ocultos mientras busca pistas sobre el destino de la expedición. También comenzarán a darse cuenta de que las cosas no son como parecen al principio”, comentó Tatiana Delgado, directora del proyecto.

Call of the Sea debutará a finales de este año en Xbox Series X, Xbox One y PC. Estará disponible en Xbox Game Pass desde su día de estreno. Aquí encontrarás más información sobre él.

Fuente