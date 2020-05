Reportan problemas con los servidores de Nintendo

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Si estás jugando Animal Crossing: New Horizons en línea y estás recibiendo mensajes de error que no te permiten jugar, no te preocupes, que no es problema de tu consola o de tu proveedor de Internet, sino que se trata de problemas con los servidores de Nintendo.

Tal como reporta Polygon, en la tarde del sábado 9 de mayo no fue posible jugar Animal Crossing: New Horizons en línea debido a errores que indicaban que algo andaba mal con los servidores del juego. De acuerdo con la información, en uno de los casos el error que se mostraba en pantalla era 2219-2502 y según la página de atención al consumidor de Nintendo, se refiere que “este código de error indica que un error ocurrió al conectarse al servicio, probablemente es el resultado de una interrupción temporal del servicio o un alto volumen de acceso del usuario”.

Como resultado, los jugadores no pueden visitar otras islas a través de Internet, abrir las puertas de su isla o dar los códigos Dodo a amigos, entre otras funciones.

Aunque al parecer este problema estaba relacionado únicamente con el título de Animal Crossing, la verdad es que se trata de un problema mayor, ya que en la página de apoyo de Nintendo aparece que el estado de los servidores de Nintendo no son los óptimos y que “están experimentando dificultades con sus servicios en línea”. Esto aplica a Nintendo Switch, Nintendo Wii U y Nintendo 3DS.

Según algunos reportes de usuarios del juego, los problemas comenzaron a presentarse a partir de las 6:00 PM (hora de la Ciudad de México). Al momento de redactar la nota, la cuenta oficial del juego no compartió ningún mensaje. Nintendo no compartió un mensaje en sus cuentas de Twitter para hablar sobre estos problemas.

