Fallece Tom Abramson, exejecutivo de marketing de SEGA of America

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

La industria de los videojuegos y la del marketing están de luto puesto que falleció Tom Abramson. El exejecutivo de marketing de SEGA of America, quien también trabajó para Disney y los Harlem Globetrotters, tenía 59 años al momento de su muerte.

Como informa The Hollywood Reporter, Abramson falleció el 17 de abril en el centro de salud Providence Saint John’s ubicado en Santa Monica, California, Estados Unidos. El ejecutivo de marketing murió por un problema cardiaco, según informó Teresa Salk, su novia.

Si bien no es uno de los nombres más reconocidos en la industria de los videojuegos, la realidad es que la escena americana de gaming pudo haber sido muy diferente de no haber sido por sus aportaciones.

A lo que no referimos es que Abramson fue, junto a Tom Kalinske, Ellen Van Buskirk y Al Nilsen, una de las personas responsables de introducir a Sonic the Hedgehog al público norteamericano. De este modo, es directamente responsable de que SEGA haya tenido la oportunidad de luchar al tú por tú contra Nintendo en los 90.

Tom A, Partof our mkting team while I was CEO of SOA. He was in charge of obtaining promotions with other brand Partners ie Lifesavers, McDonalds, Capri, etc. he helped build our brand. The Rock the Rock event, was first time viewers watched gamers play vs each other. Great Guy. https://t.co/z6CYaYeaPm