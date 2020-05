A partir de esta hora podrás jugar Halo 2 para PC en México

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Ya sabemos que Halo 2: Anniversary Edition llegará dentro de un par de días a PC como parte de Halo: The Master Chief Collection. Si estás emocionado por probar este lanzamiento, debes saber que ya sabemos a qué hora se estrenará en México y otros países.

Por medio de su cuenta de Twitter, John Junyszek, encargado de la comunidad de Halo, reveló que liberarán Halo 2: Anniversary Edition en la noche. Lo anterior para evitar que su lanzamiento genere mucho tráfico de red en un tiempo donde muchas personas están utilizando Internet al mismo tiempo.

Así pues, el lanzamiento de Halo 2: Anniversary Edition será a las 10:00 PM, hora de la ciudad de México, del 12 de mayo. Esto significa que jugadores en Europa tendrán que esperar hasta la madrugada del 13 de mayo para poder comenzar a descargarlo y disfrutarlo.

A continuación, te presentamos la hora de estreno de Halo 2: Anniversary Edition en diferentes husos horarios:

It's a simultaneous launch, but time zones are trying to make it confusing 🌎



May 12

🇺🇸 8PM PT

🇲🇽 10PM Mexico City

🇺🇸 11PM ET



May 13

🇧🇷 12AM São Paulo

🇬🇧 4AM London

🇳🇬 4AM Lagos

🇫🇷 5AM Paris

🇩🇪 5AM Berlin

🇷🇺 6AM Moscow

🇨🇳 11AM Beijing

🇯🇵 12PM Tokyo

🇦🇺 1PM Sydney

🇳🇿 3PM Auckland