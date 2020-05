Bloober: The Medium solo era posible en una nueva generación

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Luego de acumular experiencia con el lanzamiento de 2 entregas de Layers of Fear, el terror Cyberpunk de Observer y su visión de Blair Witch, Bloober Team, estudio polaco especializado en títulos de corte inmersivo, dará el siguiente paso con The Medium, juego que inmediato llamó la atención no solo por su propuesta sino por tener la música de Akira Yamaoka, compositor de Silent Hill. Este título, presentado en Inside Xbox, llegará este año a Xbox Series X y PC pues, tal como lo menciona el equipo de desarrollo, la propuesta solo es posible en una nueva generación de hardware.

Durante una entrevista con GameSpot, Wojciech Piejko, jefe del proyecto, habló sobre el origen de The Medium y la razón por la que se decidió que fuera un título para Xbox Series X, así como para PC, y no para consolas de actual generación. De acuerdo con el creativo, la propuesta de The Medium surgió en 2012 y cambió con el paso de los años para tomar forma poco a poco.

Sin embargo, cuando ya fue un proyecto concreto y con elementos definidos, Bloober Team se dio cuenta de que The Medium, el título más ambicioso en su historia, no podría ser una realidad en la generación actual: "no puedo contarte ahora sobre la característica más importante, pues tenemos que guardarla para más adelante. Pero la mecánica de juego construida en torno a esos 2 mundos no se podía realizar completamente en el hardware de la generación actual. Esto es algo que creo que distinguirá a The Medium de cualquier otro juego; de hecho está patentado. Entonces, sí, el juego simplemente no puede funcionar de la misma manera en las plataformas de la generación actual. Es por eso que estamos desarrollando el juego para Xbox Series X y PC".

