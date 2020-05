Xbox Series X: Smart Delivery ofrecerá cross-save entre generaciones

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Una de las características más llamativas de Xbox Series X es la tecnología Smart Delivery. Se trata de una opción que te dejará disfrutar algunos juegos de Xbox One con múltiples mejoras en la consola de nueva generación.

Algunos jugadores aún tienen preguntas sobre Smart Delivery y su funcionamiento. Por fortuna, Aaron Greenberg, gerente general del área de mercadotecnia de Xbox, ha compartido más detalles sobre esta interesante característica.

Una gran ventaja de Smart Delivery es que ofrecerá juegos actualizados para Xbox Series X sin costo alguno. Esto quiere decir que únicamente tendrás que comprar títulos una sola vez para disfrutarlos en múltiples plataformas.

Microsoft ha trabajado arduamente para que los usuarios de sus consolas conserven su contenido a lo largo de las generaciones. Por tal motivo, Smart Delivery también respetará el avance o progreso de cada juego.

Así lo confirmó Greenberg a través de su cuenta de Twitter. El directivo fue cuestionado sobre la tecnología y aseguró que existirá el cross-save entre la versión de un juego con Smart Delivery de Xbox One a Xbox Series X.

Esto significa que no tendrás que iniciar de nuevo tus partidas en la nueva consola, pues podrás continuar justo donde te quedaste la última vez que disfrutaste algún juego en Xbox One.

