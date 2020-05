Devs de Titanfall y Call of Duty fundan el estudio Gravity Well

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Drew McCoy y Jon Shiring, antiguos miembros de Respawn Entertainment, acaban de dar un paso importante en su carrera, pues hoy revelaron la fundación de Gravity Well, un nuevo estudio de desarrollo.

Los veteranos de la industria han trabajado a lo largo de 14 años en diversos proyectos, como las entregas de Titanfall , Apex Legends, Call of Duty 4: Modern Warfare y Call of Duty: Modern Warfare 2, por solo mencionar algunos.

Lo interesante es que Gravity Well se enfocará en proyectos AAA y promete explorar nuevos conceptos e ideas para crear juegos para la nueva generación.

De acuerdo con los fundadores, Gravity Well será un proyecto que durará décadas y que contará con un gran equipo. La sede del estudio estará en Estados Unidos, concretamente en Los Ángeles, California.

McCoy y Shiring enfatizaron que la filosofía de Gravity Well siempre estará a favor de los trabajadores. Por tal motivo, la salud de todos sus miembros siempre será la prioridad y se evitará a toda costa prácticas como el crunch.

Además, el estudio respetará la voz y la opinión de todos, así que se ofrecerá liberta creativa. “Ya que cuando alguien más toma todas las decisiones, el trabajo no es divertido y el producto final no es bueno”, afirmaron los creativos.

Gravity Well busca ser un estudio diferente, pues contará con un equipo pequeño a pesar de enfocarse en juegos AAA. Se espera que la compañía tenga entre 80 y 85 miembros, lo que garantizará una mejor organización y menos riesgos a nivel financiero.

