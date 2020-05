Thimbleweed Park, juego de Ron Gilbert, recibe una nueva aventura

Si te gustan las aventuras point-and-click es seguro que conoces a Ron Gilbert y su obra más reciente, Thimbleweed Park. Pues bien, si cuentas con este juego en sus versiones de Steam o Epic Games Store hay buenas noticias para ti pues una aventura creada a partir del engine de este juego te está esperando y no tendrás que pagar por ella.

Este fin de semana, la cuenta oficial de Thimbleweed Park en Twitter anunció la llegada de Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure, aventura que ya está disponible para los usuarios de PC y aquellos que están interesados en conocer el funcionamiento del engine del juego base para crear nuevas propuestas. De acuerdo con la información, Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure inició como un proyecto para mostrar el engine de Thimbleweed Park en funcionamiento, pero el equipo de desarrollo terminó por crear una nueva aventura.

Delores is back home and working as a photographer for the Nickel News. Sample Ron Gilbert’s new adventure game engine in this free prototype that uses “found art” from Thimbleweed Park.



Available now!

Steam: https://t.co/4yNGg86q4U

Epic: https://t.co/j8vfMWlG4w pic.twitter.com/RQn4c4aR2p