Call of Duty: Warzone se prepara para los duelos a muerte, tal como en el Viejo Oeste

La magia de las Battle Royale está en enfrentarse a una gran cantidad de jugadores para salir con la victoria de entre todos ellos, sin embargo, en muchas ocasiones todo se reduce a un enfrentamiento 1v1. Pues bien, si eres fan de estos duelos a muerte y eres jugador de Call of Duty: Warzone, esto te interesa.

De acuerdo con un reporte de GameSpot, Infinity Ward reveló que a finales de esta semana lanzará un nuevo mapa para Call of Duty: Warzone como parte de su actualización Once Upon A Time in Rust. Este nuevo escenario está pensado para los duelos 1V1 y llevará por nombre Saloon, lo que significa que habrá acción al más puro estilo del Viejo Oeste y 2 jugadores se verán las caras para definir quién es el mejor o el más rápido para sacar su arma, apuntar y disparar.

El anuncio del nuevo mapa para Call of Duty: Warzone da cuenta de la nueva estrategia que el estudio ha puesto en marcha para dotar de contenido con mayor frecuencia al Battle Royale, pues es sabido que a los fans de este tipo de propuestas les encanta encontrar cosas nuevas con mayor frecuencia.

Call of Duty: Warzone está disponible gratis en PS4, Xbox One y PC. En este enlace encontrarás toda la información relacionada.

