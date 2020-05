Superestrellas de la WWE aparecerán en el juego The King of Fighters All Star

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Si eres fan de The King of Fighters, seguramente ya descargaste en tu dispositivo móvil el juego The King of Fighters All Star. Esta entrega está disponible en América desde finales de 2019 y, si eres fan de la lucha libre de la WWE, te interesará descargarla, pues se avecina una colaboración que te permitirá jugar con varios personajes icónicos de este deporte.

A través de Twitter, Netmarble y SNK anunciaron que habrá un evento entre la WWE y The King of Fighters All Star. Gracias a ella, los usuarios podrán jugar con muchos personajes de esta franquicia de lucha libre.

Los jugadores podrán conseguir 6 luchadores de la WWE

A juzgar por el trailer de revelación, esta colaboración traerá al juego 6 súper estrellas, pero hasta el momento sólo han sido anunciadas 3: Becky Lynch, The Undertaker y Kofi Kingston, que fueron revelados en un video que deja ver algunos de sus movimientos básicos y ataques insignia. Se espera que los otros 3 luchadores sean revelados antes de empezar el evento.

Esta colaboración estará disponible a partir del próximo 14 de mayo, pero aún no se sabe hasta cuando terminará. En el video tampoco se explica como será posible obtener estos personajes, pero es importante decir que quizá sea necesario recurrir a la suerte, ya que The King of Fighters All Star pertenece al género gashapon, en el que es los personajes se pueden conseguir casi al estilo de las cajas de botín.

Te dejamos con el trailer a continuación.

¿Qué te pareció el anuncio? ¿Eres fan de la lucha libre? ¿Aprovecharás este evento para descargar The King of Fighters All Star y conseguir a estos personajes? Cuéntanos en los comentarios.

En caso de que no conozcas estos tipos de juegos, permítenos decirte que funcionan con un modelo de servicio, así que puedes esperar muchas actualizaciones con contenido nuevo de forma rutinaria. Así, a menudo llegan colaboraciones con otras franquicias o eventos temáticos de acuerdo con la estación del año u otras festividades, con las cuales aparecen los peleadores con diversos atuendos. De hecho, poco después de su debut en América se anunció un evento para festejar Halloween.

The King of Fighters All Star está disponible en dispositivos con iOS o Android. Puedes encontrar más noticias relacionadas con esta serie de peleas si checas esta página.

