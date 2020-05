Una nueva entrega de Harvest Moon llegará a Nintendo Switch este año

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Harvest Moon aún cuenta con una base de fans a pesar del paso de los años y la llegada de otros excelentes juegos del género. Si eres fan de esta serie, te tenemos una excelente noticia, pues Natsume acaba de anunciar una nueva entrega.

Se trata de Harvest Moon: One World, título que promete dejar satisfechos a los veteranos y nuevos jugadores de la saga. Por fortuna, la espera por el juego no será tan larga, pues llegará este año a Nintendo Switch.

El juego está a cargo de Natsume y Rising Star Games, estudios que trabajan para que el título debute a finales de 2020 en América y Europa. Hiro Maekawa, presidente de Natsume, comentó que Harvest Moon: One World llegará con gráficos renovados gracias al uso de un nuevo motor de desarrollo.

Las compañías no revelaron por ahora un trailer del juego, pero afirmaron que en los próximos meses habrá más información sobre el proyecto. A pesar de esto, sabemos que Harvest Moon: One World nos ofrecerá un mundo lleno de personajes nuevos, pero también veremos a algunos viejos conocidos.

“¿Te imaginas un mundo sin tomates, fresas o incluso coles? Esa es la situación en la que se encontrarán los jugadores en la última entrada de la serie Harvest Moon. Únicamente un viejo libro les dará pistas sobre lo que alguna vez fue en el pasado”, dice parte de la descripción del juego.

