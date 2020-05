Es oficial: Tony Hawk’s Pro Skater está de vuelta con remaster de sus 2 mejores juegos

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Por mucho tiempo los fanáticos de Tony Hawk’s Pro Skater han pedido a gritos que la serie regrese de una forma u otra para revivir grandes momentos. Por suerte, Activision ha estado pendiente de sus deseos y es gracias a esto que 2 de las mejores entregas de Tony Hawk’s Pro Skater serán remasterizadas.

Por medio de un comunicado, Activision anunció Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2, un proyecto que incluirá versiones remasterizadas de Tony Hawk’s Pro Skater y Tony Hawk’s Pro Skater 2 en un solo paquete. Así pues, los jugadores tendrán la oportunidad de revivir 2 de los juegos que dieron forma al género de patinetas ―con todo y temas de su banda sonora original― pero ahora con gráficos en alta definición.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 es un proyecto responsabilidad de Vicarious Visions, estudio que se encargó de Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Esto quiere decir que la comunidad debe esperar un remake que sea fiel al original y en el que podrán realizar trucos clásicos como reverts, Wall Plants y más en locaciones emblemáticas.

Un detalle interesante es que Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 no sólo conservará canciones de la banda sonora original, sino que también mantendrá al elenco clásico de patinadores. Es por esto que podrás controlar a Tony Hawk, Steve Caballero, Geoff Rowley, Bucky Lasek, Elissa Steamer, Kareem Campbell, Andrew Reynolds, Bob Burnquist, Chad Muska y el resto de los patinadores profesionales de los 2 juegos originales.

“La serie original de Tony Hawk Pro Skater es un factor importante en la evolución de los trucos modernos de skateboard e inspira a muchos de los skaters profesionales que conoces y amas hoy", mencionó Tony Hawk. “Estoy emocionado de ayudar a inspirar a una nueva generación de skaters y jugadores, y fanáticos existentes, para que el deporte crezca aún más”.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 también tendrá novedades

Remasterizar un juego es una buena oportunidad de añadir cosas nuevas y Vicarious Visions. Es por esto que también puedes esperar características nuevas en Tony Hawk’s Pro Skater 1 and2.

De acuerdo con Activision, Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 presentará modo multijugador en línea para que los jugadores se puedan divertir con sus amigos y con extraños. También tendrán la oportunidad de crear un parque de patinaje y compartirlos en línea.

Por otro lado, se reveló que el modo Create-A-Skater también estará de vuelta, así que podrás crear a tus propios personajes. Ten en cuenta que en esta remasterización el editor será más robusto y permitirá nuevas formas de personalización.

¿Dónde y cuándo podrás jugar Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2?

Si todo esto te emocionó, es probable que te estés preguntando cuándo y dónde podrás jugar Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2. Por suerte ya tenemos la respuesta.

El anuncio oficial indica que Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 estará disponible en PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X y PC (vía Epic Games Store). Será a partir del 4 de septiembre cuando los jugadores tendrán la oportunidad de probarlo.

Cabe mencionar que Activision planea ofrecer Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 en varias ediciones. La primera costará $39.99 USD y solamente incluirá ambos juegos. Después estará la edición digital Deluxe la cual presenta el juego, contenido reto y equipo único a cambio de $49.99 USD. Para finalizar estará una edición de colección de $99.99 USD que te entregará el juego base y una tabla Birdhouse.

Y tú, ¿estás emocionado por el regreso de Tony Hawk? ¿Te gusta que esté de vuelta con remasterizaciones? Cuéntanos en los comentarios.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 se estrenará el 4 de septiembre en PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X y PC (vía Epic Games Store). Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con él.