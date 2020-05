Anuncian un nuevo State of Play enfocado en Ghost of Tsushima

¿Quieres saber más sobre Ghost of Tsushima, la próxima exclusiva para PlayStation 4? Te tenemos una buena noticia: muy pronto tendremos más información al respecto. Lo decimos puesto que Sony anunció que habrá un nuevo capítulo de State of Play dedicado al proyecto de Sucker Punch.

Por medio de una publicación en Twitter, Sony Interactive Entertainment informó que el próximo State of Play se llevará a cabo esta semana. Para ser exactos, será el jueves 14 de mayo a las 3:00 PM, hora de la Ciudad de México.

Por el momento, Sony Interactive Entertainment no ha adelantado muchos detalles sobre la presentación. Lo que es un hecho es que será una transmisión de aproximadamente 18 minutos en el que podremos ver nuevo gameplay del juego, el cual nos mostrará sistemas de exploración, combate y más.

Es importante señalar que en esta transmisión no habrá detalles sobre PlayStation 5, la próxima consola de Sony.

