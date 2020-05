Pokémon GO: Terrakion volverá a las Incursiones y será posible encontrar a su versión shiny

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

¡Buenas noticias para todos los entrenadores que disfrutan Pokémon GO! Niantic anunció que una criatura legendaria volverá a su popular juego para celulares. Se trata de Terrakion, un legendario de la quinta generación de Pokémon.

Por medio de una publicación en su blog, Niantic anunció que Terrakion regresará a Pokémon GO. Como puedes imaginar, esta criatura legendaria aparecerá en el juego como parte de las Incursiones de 5 estrellas.

Pero, ¿cuándo estará disponible? De acuerdo con Niantic, Terrakion estará disponible en Pokémon GO del 19 al 26 de mayo de 2020. Esta criatura comenzará a aparecer en las Incursiones a partir de las 3:00 PM, hora de la Ciudad de México.

