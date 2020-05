FIFA 20 se une a la Bóveda de EA Access

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

¿Eres miembro de EA Access? Te tenemos una buena noticia: Electronic Arts anunció que un importante juego de su catálogo se unió a la Bóveda de EA Access. Se trata de FIFA 20, la entrega más reciente de su franquicia de futbol.

Fue por medio de Twitter como Electronic Arts anunció que FIFA 20 ahora forma parte de la Bóveda. Esto quiere decir que los suscriptores al servicio en PlayStation 4 y Xbox One ya tienen la oportunidad de descargarlo para comenzar a disfrutar lo que ofrece.

FIFA 20 — disponible en Amazon.com.mx

Pero, ¿qué hay de los usuarios de PC? A ellos les alegrará saber que FIFA 20 ya está disponible como parte de Origin Basic y Origin Premier. Así pues, sin importar cuál sea el servicio de suscripción de EA que tengas contratado, ya tienes acceso a lo que ofrece la más reciente entrega de FIFA.

Hit the pitch with FIFA 20! Now available in the EA Access Vault! pic.twitter.com/zJnhBcRMog