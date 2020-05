Habrá un juego de mesa basado en World of Warcraft para que juegues con tus amigos

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

World of Warcraft es uno de los MMO más populares del mundo. Por esto no sorprende que diferentes empresas estén interesadas en aprovechar su licencia. Como prueba tenemos que un popular juego de mesa que podrás disfrutar con tus amigos sacará una versión de World of Warcraft.

Estamos hablando de Small World of Warcraft, un juego de mesa que tomará las mecánicas de juego de Small Worlds y las empapará de los personajes y el mundo de World of Warcraft. Así pues, se tratará de un juego de mesa en el que serás testigos del conflicto de Azeroth.

En Small World of Warcraft disfrutarás un juego de mesa para hasta 5 jugadores en el que todos los participantes deberán luchar por diferentes puntos de Azeroth. Esto significa que también deberás defender las zonas que ya controles mientras poco a poco impulsas tu influencia por todo el mundo.

“Después de reclamar tu parte del mundo, vence a tus vecinos y expande tu territorio. Si puedes, ocupa legendarios lugares y controla artefactos mágicos poderosos, alcanzaras nuevos niveles de dominación. Sin embargo, los imperios deben caer eventualmente, así que debes estar preaprado para el declive de tu raza y llevar a una nueva a la lgoria para eventualmente dominar Azeroth”,

Puedes ver más sobre Small World of Warcraft en el siguiente avance:

Por el momento no hay detalles sobre el precio o fecha de estreno de Small World of Warcraft.

