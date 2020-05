El juego de carreras gratuito KartRider: Drift tendrá otra Beta; descubre como jugarla

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

A finales del año pasado, la compañía de videojuegos Nexon anunció KartRider: Drift, un juego de carreras gratuito con karts y poderes, para consolas Xbox y PC. Antes de terminar 2019, hubo una Beta que permitió a selectos jugadores de Occidente conocer este título. Si no alcanzaste a participar en dicho periodo, hay excelentes noticias, ya que se aproxima otro periodo de prueba.

La desarrolladora Nexon acaba de revelar que organizará una segunda Beta cerrada, la cual se llevará a cabo del 3 al 10 de junio en Xbox One y PC, y permitirá a los usuarios jugar por segunda vez esta entrega. Además, de incluir algunos ajustes en comparación con la Beta cerrada del año pasado, esta nueva prueba contará con muchas adiciones, entre las que podrás encontrar apariencias para personajes, pistas, autos y el nuevo personaje Diz, que se sumará a Dao, Bazzi y Brodi.

La nueva versión de prueba incluirá muchas novedades

Si te registraste y participaste en la Beta del año pasado, no tendrás que hacer nada más, pues serás incluido en este nuevo periodo de prueba. Si no participaste, entonces sólo es necesario que te registres en la página oficial del juego. Prácticamente todos los países de Latinoamérica participarán, al igual que otros en todo el mundo, así que no habrá problemas en el registro. En caso de ser seleccionado, recibirás un código que funcionará ya sea en Xbox One, PC (Steam) o el launcher de Nexon. Los jugadores podrán descargar la versión de prueba desde el 1 de junio por la noche.

Otra función importante en este periodo es la personalización, con la que los usuarios podrán elegir entre diferentes emotes, pinturas y mejoras para los autos. En el lado técnico también habrá novedades, pues se presentará una interfaz con adiciones, mejoras en la física de la conducción y un emparejamiento en línea mejorado.

Todos los que participen en esta Beta recibirán el exclusivo artículo cosmético White Cloud Balloon, que podrán usar cuando KartRider: Drift esté disponible. Algo que debes saber es que en esta Beta cerrada no hay restricciones, así que puedes compartir capturas, transmitir su sesión de juego, etcétera.

¿Qué es KartRider: Drift?

Por si no conoces la franquicia KartRider, te contamos que la primera entrega debutó en 2004 para PC. A pesar de que la serie nunca había llegado a Occidente, cuenta con más de 300 millones de jugadores. Afortunadamente, KartRider: Drift será el debut de la franquicia en muchas partes del mundo y lo mejor de todo es que será gratuito.

Además, este título tendrá soporte para el cross-play, así que podrás competir contra otros jugadores de todo el mundo y sin importar que jueguen en Xbox One, Xbox Series X o PC (Steam y Nexon Launcher).

KartRider: Drift contará con muchos personajes, modos de juego y contenido cosmético que enriquecerán la experiencia del juego de carreras. Se trata de una entrega con modelo de servicio, así que llegará más contenido luego de su lanzamiento.

KartRider: Drift

¿Cómo recibes esta noticia? ¿Sigues de cerca este juego? ¿Esperabas que hubiera una nueva Beta? Cuéntanos en los comentarios.

KartRider: Drift llegará a Xbox One como exclusiva en consolas, aparte de que estará disponible en PC (Steam y Nexon Launcher) en algún punto de 2020. Nexon confirmó que también arribará a Xbox Series X. Puedes encontrar más noticias relacionadas con este título si checas esta página.

