¿Hay un nuevo Titanfall en desarrollo? Esto dice Vince Zampella

Respawn Entertainment se ha convertido en uno de los estudios más reconocidos de la actualidad gracias a su trabajo en Titanfall. Si estás emocionado por la posibilidad de que se haga una nueva entrega de esta saga, debes saber que Vince Zampella ya reveló si podemos esperar que eso suceda próximamente.

En una plática con IGN, Vince Zampella, fundador de Respawn Entertainment, habló sobre el presente y el futuro del estudio. En la plática, el directivo fue cuestionado sobre si en algún momento podremos ver una nueva entrega de Titanfall, ya que se trata de una saga muy querida entre un grupo de jugadores. .

Al escuchar la pregunta, Zampella reconoció que, por el momento, Respawn Entertainment no está trabajando en ningún proyecto relacionado con Titanfall. Dicho lo anterior, señaló que la franquicia “siempre está ahí”.

“Actualmente no hay nada en desarrollo, pero siempre está ahí. Puedes ver pequeñas cosas regresar [por medio del lore de Apex Legends]”, explicó.

Más adelante, Zampella reconoció que le gustaría que Titanfall regresara en algún momento. Así pues, no podemos descartar que en algún punto vayamos a ver Titanfall 3 u otra aventura en este universo.

“En algún punto me gustaría ver que hubiera alguna clase de resurrección. Veremos si podemos hacer que suceda”, explicó el directivo.

Que un nuevo Titanfall no esté en desarrollo no quiere decir que Respawn Entertainment lleva meses con los brazos cruzados. De hecho, el estudio está trabajando en más proyectos y parece que no conocemos todos.

Lo que pasa es que en la entrevista Zampella y una representante de EA dejaron claro que podemos esperar algo de Respawn Entertainment en EA Play. Eso sí, aún no está claro si sólo será el nuevo Medal of Honor o si tendremos otras sorpresas.

Y tú, ¿estás emocionado por el futuro de Respawn Entertainment? Cuéntanos en los comentarios.

