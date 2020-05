Ghost of Tsushima impresionó al creador de God of War

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Uno de los juegos más esperados del cierre de ciclo de PlayStation es Ghost of Tsushima, título creado por Sucker Punch, a quienes muchos conocen por su trabajo en series como Sly Cooper e Infamous. Desde su prersentación hace años, la temática del Japón Feudal y el combate samurái cautivó a muchos jugadores y los avances revelados desde entonces no han hecho sino elevar el hype. Hoy, el equipo de desarrollo mostró un nuevo video con gameplay y el resultado fue tal que dejó impresionado al creador de God of War.

Luego de la revelación del nuevo video con gameplay de Ghost of Tsushima, los fans no tardaron en iniciar un debate a través de redes sociales con sus impresiones sobre lo que mostró Sucker Punch y lo que puede ser el producto final, programado para debutar en PS4 el próximo 17 de julio. Mientras los comentarios iban y venían, una publicación resaltó de entre la ola de opiniones, la cual fue realizada por David Jaffe, creativo conocido por ser el creador de God of War, o sea de la primera entrega que debutó en PS2 en 2005.

La publicación de Jaffe llamó la atención pues consideró que Ghost of Tsushima es el primer juego AAA que lo ha impresionado en muchos años. Asimismo, aprovechó la ocasión para señalar que la principal característica que lo emocionó es el hecho de que la estrella serán los jugadores y no la visión del director: "estoy mucho más interesado en los juegos donde el jugador, y no la visión del director, es la estrella. Amo los juegos con grandes visiones, pero los mejores directores te venden su visión sin que ustedes sepan que lo están haciendo".

First AAA game I've been excited about in a LONG time. As I get older, I'm much more interested in games where the Player- and not the director's vision- is the star. I ❤️games w/strong visions but the best directors sell you their vision w/out you even KNOWING they are doing it! https://t.co/XwTET97q0Y