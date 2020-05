Un Pikachu armado roba la atención en protesta contra medidas por coronavirus

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Sí, la medida de encierro ordenada por las autoridades en marco de la crisis por coronavirus no es fácil y conforme pasan los días hay quienes piensan que ya es momento de salir a las calles y reactivar todo tipo de actividades. Esa idea ha comenzado a tener más adeptos en ciudades de Estados Unidos y hoy una protesta tuvo lugar en Michigan, pero la nota no la dio el motivo, sino uno de sus asistentes disfrazado de Pikachu.

Un reporte de Kotaku compartió información sobre una protesta que se llevó a cabo en Michigan, EUA, contra las medidas de encierro y cese de actividades impuestas por la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer para evitar la propagación del COVID-19. La manifestación, a la cual asistieron pocas personas, dio de qué hablar porque algunos simpatizantes portaban rifles y exigieron que se pongan fin al encierro, se deje salir a los ciudadanos y se acabe la cuarentena que, según ellos, viola sus libertades y daña la economía local.

Sin embargo, la atención se la robó un sujeto disfrazado de Pikachu, quien asistió a la protesta con un fusil semiautomático AR-15. Aunque la protesta no pasó a mayores, la botarga inspirada en el icónico personaje de The Pokémon Company sosteniendo un arma de alto calibre se presentó como una combinación bastante extraña que no estuvo exenta de burlas y críticas en redes sociales.

UPDATE: Pikachu has arrived at the protest pic.twitter.com/giWVWYFeK0 — Craig Mauger (@CraigDMauger) May 14, 2020

