¡Malas noticias! Retrasan Guilty Gear: Strive por culpa del coronavirus

Los fans de los juegos de peleas tienen una razón muy importante para estar emocionados, ya que este año se lanzaría la nueva entrega de la serie Guilty Gear, Strive, que llegará a PlayStation 4. El título aún no tiene fecha definida de lanzamiento, pero se esperaba que llegara en algún punto de 2020. Pero hay malas noticias, porque se acaba de anunciar que Guilty Gear: Strive ya no debutará en 2020.

El productor del juego, Takeshi Yamanaka, a través de Twitter dio a conocer que Guilty Gear: Strive fue retrasado de finales de 2020 a principios de 2021 debido a, como podrás imaginar, las complicaciones ocasionadas por el coronavirus (COVID-19).

De acuerdo con el productor, la compañía decidió tomar esta decisión porque, a pesar de que tanto ellos como los socios con los que trabajan están haciendo un gran esfuerzo por aminorar los cambios en el proceso de desarrollo ocasionados por la contingencia sanitaria, no ha sido posible seguir con el calendario original de desarrollo y “todos los aspectos” de la agenda de desarrollo ha sido afectada por retrasos.

Por el momento, se desconoce cuanto tendremos que esperar con certeza para poder comprar Guilty Gear: Strive. Pero el tiempo extra del retraso lo aprovechará el estudio, ya que informó que planea mejorar aún más la calidad del título de acuerdo con la retroalimentación que recibió de la reciente Beta cerrada.

“Pedimos perdón sinceramente a todos los que están esperando el lanzamiento con mucho entusiasmo. Nosotros estamos enfocados en ofrecer un nuevo juego de Guilty Gear que satisfaga a todos nuestros fans. Por favor, estén seguros de que haremos buen uso de ese tiempo extra para conseguirlo. Gracias por su comprensión”, expresó Yamanaka.

