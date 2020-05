¡Están regalando LEGO NINJAGO Movie Video Game para PS4 y PC!

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Los usuarios de Xbox One recibieron una muy buena noticia ayer por la noche, pues pudieron conseguir gratis una copia de LEGO NINJAGO Movie Video Game. Ni Warner Bros. Interactive ni Traveller's Tales hablaron de esta promoción, pero todo cambió esta mañana.

Por medio de sus redes sociales, Warner Bros. Games informó que LEGO NINJAGO Movie Video Game estará disponible de forma gratuita por tiempo limitado también para los usuarios de PlayStation 4 y PC.

La buena noticia es que los usuarios de todas las plataformas ya pueden conseguir el juego sin costo, así que desde ahora puedes ir a la PlayStation Store y Steam para añadirlo a tu colección.

Warner Bros. Games afirmó que este regalo forma de su iniciativa para que los jugadores permanezcan seguros en casa durante la pandemia. Te recomendamos que consigas tu copia de LEGO NINJAGO Movie Video Game cuanto antes, pues estará disponible gratis por solo algunos días.

La promoción concluirá el próximo 21 de mayo, es decir, el jueves de la próxima semana. Lo único que tienes que hacer es visitar su respectiva página de producto en la tienda de Microsoft, en la PlayStation Store o en Steam y agregar el producto a tu cuenta.

Posteriormente solo deberás completar su instalación que ronda entre los 17 y los 27 GB, dependiendo de la plataforma. El juego te ofrecerá una aventura ninja donde tendrás que defender una isla de los malvados planes de Lord Garmadon.

Para ello podrás controlar a Lloyd, Jay, Kai, Cole, Zane, Nya y Sensei Wu, expertos guerreros con múltiples habilidades especiales. El título se puede jugar en solitario, pero también cuenta con un modo multijugador para hasta 4 personas.

Do your part while playing with friends and family. Download The LEGO NINJAGO Movie Video Game for free now on @Xbox, @PlayStation, and PC until May 21! #playathome #playtogether pic.twitter.com/2LKpqObT3V