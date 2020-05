Nioh 2 celebra sus exitosas ventas con mucho contenido gratuito

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Nioh 2 generó bastante expectativa luego de la gran popularidad que tuvo su entrega original. La secuela, disponible por ahora solo para PlayStation 4, fue bien recibida por los jugadores, así que Koei Tecmo y Team Ninja ya la consideran un éxito.

Las compañías quieren celebrar su buen ritmo de ventas con toda la comunidad, así que prepararon varias sorpresas gratuitas para el juego. Como imaginas, se trata de nuevo contenido que estará disponible a partir de hoy gracias a una actualización.

Los estudios revelaron que Nioh 2 ya vendió 1 millón de copias desde su lanzamiento en marzo de este año. Por su lado, la primera entrega, disponible para PS4 y PC, ya alcanzó los 3 millones de unidades vendidas a nivel mundial.

Como te comentamos, Nioh 2 recibirá una nueva actualización con varios agregados, entre ellos un modo Fotografía. Gracias a esto, podrás capturar los mejores momentos de tu aventura y tus batallas. La modalidad incluirá diversas herramientas para editar tus imágenes.

Por si fuera poco, se agregarán 9 nuevas misiones que te mantendrán ocupado mientras llega el próximo DLC. Koei Tecmo y Team Ninja planean lanzar en total 3 paquetes de contenido.

Los DLC incluirán más historia, yokai, jefes, espíritus guardianes, habilidades, armaduras y armas. Además, se agregarán más niveles de dificultad y contenido end-game.

