El poderoso Nemesis ya es jugable en Resident Evil Resistance

Capcom prometió que los jugadores podrían disfrutar novedades de Resident Evil Resistance en algún momento de mayo. El día por fin llegó, pues el título multijugador se actualizó para recibir varias sorpresas.

Como te comentamos hace ya varias semanas, Jill Valentine fue el nuevo personaje jugable de abril. Ahora es el turno del villano Nicholai Ginovaef, un peligroso agente de Umbrella, que ya está disponible como Mastermind.

La sorpresa de la actualización es que el temible Nemesis también se unió a Resident Evil Resistance, así que podrás enfrentarlo o desatar todo su poder en las partidas como personaje jugable.

Los villanos llegaron como parte de un update gratuito que ya está disponible en todas las plataformas. De acuerdo con los detalles, Nemesis contará con diversas armas y habilidades para acabar con los supervivientes.

Por medio del blog de PlayStation, Capcom celebró que los jugadores por fin puedan jugar por primera vez con Nemesis. En Resident Evil Resistance, el villano contará con una gran velocidad y podrá usar sus tentáculos para detener varios ataques al mismo tiempo.

Además, podrá emitir un rugido que hará que los supervivientes no puedan atacar por un periodo de tiempo. Nemesis contará con más ataques a distancia en comparación con G-Birkin y Tyrant.

“El equipo evaluó todos los ataques que Nemesis tiene en Resident Evil 3, y derivó sus habilidades de Resistance de las que pensamos se sentirían más satisfactorias para que los jugadores utilicen cuando lo estén controlando. Tiene un ataque de tentáculo, esquiva y, por supuesto, un poderoso lanzacohetes”, detalló el estudio.

