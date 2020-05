Overwatch: ya hay fecha para el evento de aniversario del shooter

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Si aún formas parte de la comunidad de Overwatch, sin duda estás esperando sus próximos eventos. Blizzard prepara un festejo especial para celebrar un aniversario más del shooter por equipos.

Por medio de sus redes sociales, el estudio por fin confirmó una fecha para el evento de aniversario y reveló parte del contenido exclusivo que se ofrecerá durante la festividad. Por fortuna, no falta mucho para que arranquen las celebraciones, pues todo iniciará la próxima semana.

Blizzard confirmó que el evento de aniversario de Overwatch iniciará el próximo martes, 19 de mayo. Los jugadores tendrán algunas semanas para conseguir nuevos skins y otros artículos que podrán desbloquear a través de cajas o partidas.

Las recompensas estarán activas hasta el 9 de junio, día en que concluirán las festividades por el aniversario. Adicionalmente, será posible adquirir skins de antiguos eventos.

Habrá elementos cosméticos de Halloween, Navidad, Archivos, el Año Nuevo Lunar, etcétera. Por ahora sabemos que algunas nuevas recompensas se podrán desbloquear al ganar 9 partidas a lo largo de una semana.

Blizzard ya compartió un adelanto de los skins que podremos ver en el evento. Abajo te dejo un vistazo a parte de los contenidos para Ashe, B.O.B. y Roadhog. Se espera que pronto se revelen más skins.

