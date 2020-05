Jugador de LoL muere 700 veces en una partida y rompe récord mundial

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Recientemente, un jugador de League of Legends logró romper un récord mundial. Lo curioso es que no lo hizo demostrando su talento o presentando habilidades increíbles. De hecho, lo que pasó es que se convirtió en el jugador que más veces ha muerto en una partida de League of Legends.

Como informa DotEsports, el responsable de este logro fue Lowo, un jugador de EUW que murió 700 veces en una partida de 151 minutos jugando como Nunu. Lo anterior se traduce en un promedio de 5 muertes por minuto.

Ahora bien, es importante señalar que todo indica que la hazaña de Lowo fue planeada. Es decir, que se dejó matar y no jugó normalmente. Lo decimos puesto que las cifras de League of Graphs indican que en esta partida Nunu no tuvo ninguna baja o asistencia.

Así pues, todo apunta a que, durante esta partida, Lowo únicamente mandaba a Nunu a morir. Dicho lo anterior, hay que reconocerle que la velocidad con la que consiguió estas bajas es realmente impresionante. En especial porque se ve que construyó al personaje para morir lo más pronto posible.

¿Quién tenía este récord anteriormente?

Cabe mencionar que Lowo no es el primer jugador que consigue una cantidad de bajas absurdamente alta en una partida. De hecho, este récord pertenecía a otro jugador que también murió en varias ocasiones.

Anteriormente, el récord de bajas en una partida de League of Legends pertenecía a Wukony, jugador que sufrió 686 bajas en una partida de 207 minutos. Como puedes ver, el récord de Lowo lo supero tanto en cantidad de bajas, como en tiempo.

Y tú, ¿qué opinas sobre este récord? ¿Pensabas que alguien haría algo así? Cuéntanos en los comentarios.

League of Legends está disponible para PC y Mac. Puedes saber más sobre este popular MOBA si haces clic aquí.