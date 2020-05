El temible personaje Leatherface ya llegó a Dead by Daylight para móviles

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

El lanzamiento de Dead By Daylight ha tenido un impresionante éxito en dispositivos móviles. En tan sólo sólo 2 días logró ser descargado más de 1 millón de veces y hoy, a casi 1 mes del estreno, se reveló que el título llegó a una increíble marca. Al mismo tiempo, se informó que un personaje más ya está disponible en esta versión.

Behaviour Interactive, la distribuidora del juego, anunció hoy que prácticamente después de 1 mes de su lanzamiento en móviles, Dead by Daylight ya fue descargado más de 3 millones de veces. En el comunicado (vía Twinfinite), se informó que The Cannibal (como se conoce en el juego), contará con 3 características, Knock Out, Barbecue & Chilli y Franklin’s Demise y como arma cargará un mazo y la motosierra de Bubba.

Por si te lo perdiste: contenido de Stranger Things está disponible en Dead by Daylight.

Se agregarán más novedades a Dead by Daylight

La nueva actualización también incluirá un cambio en el sistema de progresión de los personajes, pues ahora estará ligado a cada personaje en comparación con el Bloodweb. Dicho esto, ahora se podrá ganar experiencia de cada personaje jugando con cada uno y recibiendo medallas tras las partidas.

Finalmente, aparte de incluir varias mejoras de calidad de vida y corrección de errores, estará disponible el atuendo Treacherous Waters Collection, que se podrá conseguir con la divisa dentro del juego.

Te recordamos que The Cannibal llegó a Dead by Daylight en la versión de PlayStation 4, Xbox One y PC desde 2017 y está disponible desde entonces como DLC de paga. Puedes dar un vistazo al personaje en el trailer de presentación para dichas versiones a continuación.

¿Qué opinas del arribo de este personaje a Dead by Daylight en móviles? ¿Esperabas que estuviera disponible? ¿Ya lo conseguiste? Cuéntanos en los comentarios.

Si eres jugador de este título en consolas o PC y quieres jugar con un nuevo personaje, entonces debes estar al pendiente a finales de mayo, pues será cuando se lleve a cabo un stream especial en el que Behaviour Interactive anunciará la llegada de una icónica franquicia al juego.

Dead by Daylight está disponible en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si checas su ficha.

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente