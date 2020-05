Ya sabemos cuando llegará Story of Seasons: Friends of Mineral Town a América

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

El año pasado Marvelous y XSEED Games anunciaron el remake de la entrega de Story of Seasons para Game Boy Harvest Moon: Friends of Mineral Town. Luego se dio a conocer que sí llegaría a Occidente, pero lo haría con un retraso. Desde inicios de año supimos que ya tenía fecha de lanzamiento, pero para América todavía no, hasta ahora, que XSEED Games confirmó que arribará a América poco tiempo después que a Europa.

La distribuidora del título reveló por medio de un video que Story of Seasons: Friends of Mineral Town estará disponible en Nintendo Switch tanto en formato físico como digital a partir del próximo 14 de julio. Éstas son buenas noticias para los jugadores de América, pues significa que no tendrán que esperar mucho después del lanzamiento en Europa, agendado para el 10 de julio.

Por si te lo perdiste: Story of Seasons: Friends of Mineral Town tendrá texto en español.

Algo interesante que debes saber es que, hasta agotar existencias y en las tiendas participantes, las versiones físicas del juego se venderán en un paquete que incluirá un peluche pequeño de Strawberry Hanako, que está inspirado en una vaca del juego. Por otro lado, aquellos que preordenen la edición digital podrán conseguir el disfraz Cow Costume sin costo adicional, pero aquellos que no lo hagan podrán comprarlo a cambio de $1.99 USD, aparte, los jugadores podrán descargar con anticipación el juego para poder jugarlo en cuanto esté disponible. Se espera que el juego cueste $49.99 USD.

Peluche de Strawberry Hanako

Disfraz de vaquita

¿Qué es Story of Seasons: Friends of Mineral Town?

Esta entrega es un remake de la versión original del juego que llegó hace más de 1 década a Game Boy Advance, Harvest Moon: Friends of Mineral Town. Además de contar con mejoras visuales, el remake incluirá varios cambios a nivel de gameplay, como la adición de personajes nuevos con los cuales el usuario podrá construir una relación.

Como en otras entregas de Story of Seasons, este título permitirá llevar la tranquilidad de las labores de una granja al jugador, que tendrá que reactivar las actividades de una granja que perteneció a sus familiares.

¿Estás emocionado por este anuncio? ¿Esperabas que el título llegara dentro de los próximos meses? Cuéntanos en los comentarios.

Como te contamos, esta nueva entrega tendrá adiciones en la experiencia de juego que incluso serán diferentes a las que se añadieron a la versión japonesa, que ya está disponible. Estamos hablando específicamente de las opciones de matrimonio entre parejas del mismo sexo.

Story of Seasons: Friends of Mineral Town llegará el 14 de julio a Nintendo Switch. Puedes encontrar más noticias relacionadas con esta serie de Marvelous y XSEED Games si visitas esta página.

