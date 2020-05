Tecnología de Unreal Engine 5 sí estará disponible en Xbox Series X

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Aunque está confirmado que Unreal Engine 5 tendrá total soporte en Xbox Series X, el hecho de que el demo mostrado entre semana fuera de PlayStation 5 generó dudas en la comunidad. Para aclararlas, Tim Sweeney, fundador de Epic Games, mandó un mensaje en el que habló sobre este demo y explicó la tecnología del engine también tendrán soporte en Xbox Series X.

Por medio de su cuenta de Twitter, Sweeney explicó que el demo de Unreal Engine 5 en PlayStation 5 fue el resultado de “años de pláticas” entre Sony y Epic Games sobre el futuro de los gráficos y arquitecturas de almacenamiento. Recordemos que la unidad de almacenamiento de estado sólido de la próxima generación de consolas promete ser uno de sus elementos más llamativos.

Más adelante, Tim Sweeney aclaró que la tecnología de Unreal Engine 5 tendrá soporte tanto en PlayStation 5 y Xbox Series X. Esto quiere decir que elementos como Nanite y Lumen se podrán aprovechar en ambas consolas, así como en computadoras de alta gama.

“El demo de Unreal Engine 5 fue la culminación de años de pláticas entre Sony y Epic sobre el futuro de los gráficos y arquitecturas de almacenamiento. La tecnología Nanite y Lumen dándole poder tendrá soporte tanto en PlayStation 5 como en Xbox Series X y será asombroso en ambos”, explicó Sweeney.

The Unreal Engine 5 demo on PlayStation 5 was the culmination of years of discussions between Sony and Epic on future graphics and storage architectures.



The Nanite and Lumen tech powering it will be fully supported on both PS5 and Xbox Series X and will be awesome on both.