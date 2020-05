Así es como Cyberpunk 2077 rinde homenaje a Mad Max: Fury Road

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Desde hace semanas, CD Projekt RED ha presentado a través de su cuenta oficial de Twitter una serie de detalles de Cyberpunk 2077, en especial de aquello que encontraremos en Night City. Recientemente, y con motivo del 5.° aniversario del estreno de Mad Max: Fury Road, el equipo de desarrollo encontró la forma adecuada de rendir tributo a una obra que sin duda será influencia en su próximo juego.

Compra Cyberpunk 2077 - disponible en Amazon

A través de una nueva publicación en Twitter, CD Projekt RED presentó el Reaver, vehículo basado en el Quadra Type-66 con una potencia de 1000 HP que, de acuerdo con los desarrolladores, será una de las opciones por excelencia para moverse en Nigth City. Asimismo, la publicación mostró una panorámica con el vehículo en el centro donde es posible ver las afueras de la ciudad en conflicto en Cyberpunk 2077, las cuales contrastan con todo el entorno urbano futurista que existe en Night City.

Finalmente, la publicación sirvió como forma de homenaje para Mad Max: Fury Road, película que se estrenó un 14 de mayo de 2015.

„Reaver” - custom-built Wraith gang vehicle based on Quadra Type-66 car. With its near 1000 horsepower, you will ride eternal, shiny and chrome.

Happy 5th Anniversary #MadMaxFuryRoad pic.twitter.com/9E0gqJKqV5