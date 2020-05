Pokémon GO: ¿cómo capturar a Shedinja, elusiva criatura de la tercera generación?

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Algo que los fans de Pokémon GO esperan con ansia es la posibilidad de atrapar una criatura no tan común y aquellos que ya tienen en su lista a Shedinja sabrán que se trata de un Pokémon que si bien no es ultra raro, sí es digno de atención cuando aparece y hay oportunidad de capturarlo. Afortunadamente, hay posibilidades de hacerlo y aquí te explicamos cómo.

Como sabes, el Desafío Retorno 2020 invita a los fans a explorar Hoenn para encontrar recompensas interesantes y en estos momentos hay retos que deben ser superados para hacerse con premios que sumarán a nuestra experiencia como entrenadores e investigadores Pokémon. Dicho esto, debes saber que en esta ocasión la obtención de Shedinja no tendrá que ver con la evolución de Nincada en Ninjask, por lo que tu atención debe estar puesta en lo siguiente.

Durante la investigación en Hoenn, en específico a partir de hoy y hasta el 22 de mayo, uno de los retos que tendrás que cumplir para encontrarte a Shedinja será hacer 3 Grandes Lanzamientos. En cuanto cumplas con el requisito, Shedinja aparecerá para que tengas un encuentro con él y puedas capturarlo.

