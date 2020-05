Lanzan petición para que EA trabaje en más contenido para Star Wars Battlefront II

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

La historia de Star Wars Battlefront II es una muy interesante. Luego de una reconciliación con los fans, este título de Star Wars se convirtió en una buena experiencia para los jugadores. Por desgracia, Electronic Arts y DICE hace poco informaron que ya no habrá contenido nuevo para el título, lo que significa que sólo darán soporte al juego en línea, pero ya no habrá nuevos personajes, mapas, modos, etcétera. Ante esto, los jugadores se han alzado y juntos están pidiendo a los encargados del juego que no dejen de trabajar en estas adiciones.

Cuando el título fue lanzado a finales de 2017, lo hizo de una manera muy polémica debido a la inclusión de una forma de monetización en contra del consumidor, que incluso afectaba la experiencia de juego. No obstante, tanto DICE como Electronic Arts trabajaron para corregir el camino y ganarse el favor de los fans, lo que consiguieron y renovaron el título como pocos lo han hecho, incluyendo personajes jugables, mapas, modos de juego y más.

Los fans creen que Star Wars Battlefront II tiene mucho potencial

Las malas noticias son que el título recibió su última actualización que añadió contenido nuevo a finales de abril y con ello Electronic Arts y DICE ya no trabajarán en esta clase de adiciones. Sin embargo, muchos fans consideran que aún tiene mucho potencial y para motivar a Electronic Arts a seguir apoyándolo lanzaron una petición en Change.org que ha llamado mucho la atención.

Al momento de redactar la nota, la petición ya juntó poco más de 60,000 firmas, lo cual es algo increíble tomando en cuenta que la iniciativa se lanzó hace menos de 1 mes. De acuerdo con la descripción de Christen Adler, que inició el movimiento, se busca que Electronic Arts vea el interés de los fans para que no abandone el juego.

“Star Wars Battlefront II es una de las historias de redención en los videojuegos más grandes de toda la historia. Desde un desastroso lanzamiento hasta un éxito completo, la transformación del juego es inspiradora para todos los jugadores y fans de Star Wars. Desafortunadamente, el juego fue truncado teniendo todavía mucho potencial para contenido maravilloso. Nuevos mapas, héroes, apariencias, partidas privadas, servidores privados, etc., son imprescindibles para este juego. Todos los que firman esta petición estarían dispuestos a pagar por nuevo DLC para mantener este juego vivo. ¡Salven Battlefront II!”, se lee en la petición.

A pesar de la gran respuesta, la meta es lejana

Las malas noticias son que, de acuerdo con una actualización de Adler, el número de firmas que supuestamente se necesitan para que Electronic Arts considere esta petición son de 200,000, algo que, a decir del encargado del movimiento, no es imposible, pero sí algo complicado.

Es difícil pensar que esto cambie los planes que Electronic Arts tiene para Star Wars Battlefront II (incluso hay información que indica que la compañía no trabaja en Star Wars Battlefront III), sin embargo, tal como menciona Adler, quizá no se pueda hacer nada en relación con el DLC para Star Wars Battlefront II, pero sí puede hacer a Electronic Arts considerar una nueva entrega de la serie Battlefront. Si quieres firmar la petición, aquí puedes hacerlo.

¿Qué opinas de este movimiento? ¿Crees que Electronic Arts vea el interés de los fans? ¿Te gustaría que hubiera una nueva entrega de Battlefront? ¿Ya firmaste la petición? Cuéntanos en los comentarios.

Aunque al parecer Electronic Arts no trabaja en un nuevo juego de la serie Battlefront, información extraoficial revela que la distribuidora tiene en desarrollo 2 juegos de la franquicia intergaláctica. Además, los fans de Star Wars debes estar felices porque ya se anunció que habrá una nueva película que estará dirigida por Taika Waititi.

Star Wars Battlefront II está disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC. Puedes encontrar más sobre él si checas su ficha o si consultas nuestra reseña escrita.

