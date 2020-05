El GTA V regalado en la Epic Games Store incluye una sorpresa y así puedes conseguirla

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

La semana pasada, la Epic Games Store consintió a todos sus usuarios regalándoles una copia de Grand Theft Auto V, el popular y aclamado juego de Rockstar Games. Cabe mencionar que la versión obsequiada es la Premium Edition, la cual incluye sorpresas adicionales que así puedes conseguir.

En caso de que no lo sepas, la Grand Theft Auto V: Premium Edition es la más reciente versión de GTA V y se diferencia de la original por una buena razón: trae contenido extra para GTA Online, el componente multijugador. En otras palabras: te permite tener una ventaja extra a la hora de iniciar una vida en Los Santos con un personaje original.

For a limited time, get the Grand Theft Auto V: Premium Edition for free on the @EpicGames store.



Details: https://t.co/84IV5wNIiH pic.twitter.com/XEfPprrpXH