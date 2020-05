Fans creen que Marvel Games prepara un proyecto relacionado con Daredevil

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Hace tiempo, Marvel Games dejó clara su intención de permitir que varios de sus héroes en el mundo de los videojuegos. En años recientes hemos visto este efuerzo reflejado en proyectos como Marvel’s Spider-Man; Marvel Ultimate Alliance 3 y próximamente con Marvel’s Avengers; no obstante, los fans creen que habrá más. De hecho, hay quienes especulan que la compañía podría estar cocinando un proyecto relacionado con Daredevil.

Lo que pasa es que Troy Baker, reconocido actor de voz por participar en juegos como The Last of Us, Death Stranding y Batman: Arkham Knight, compartió un tweet sobre en el que preguntaban a cuál superhéroe les gustaría ver en un videojuego. Curiosamente, Baker no mencionó a ningún héroe y únicamente etiquetó a Bill Rosemann, jefe creativo de Marvel Games.

Pero, ¿qué fue lo que despertó toda la especulación? Que en su respuesta Roseman llamó a Baker un “man without fear” (hombre sin miedo, en español) y es así como se le conoce a Daredevil.

You, sir, are clearly a man without fear. — Bill Rosemann (@BillRosemann) May 17, 2020

¿El tweet de Baker confirma algo? ¿Es momento de emocionarse? Por el momento no

Si bien se entiende por qué los fans se emocionaron con esta publicación, la realidad es que no deben emocionarse. Después de todo, el tweet de Baker y la respuesta de Rosemann no confirman nada.

Lo que queremos decir es que hay un montón de razones por las que Baker pudo haber publicado esto. Una de ellas es que esté interesado en interpretar a Daredevil en un juego y que haya platicado con Rosemann al respecto, pero que nada esté en desarrollo.

También existe la posibilidad de que el actor de voz vaya a interpretar a Daredevil en algún juego de Marvel que no esté enfocado en el personaje. Tendremos que esperar a ver qué sucede.

Y a ti, ¿te gustaría un juego de Daredevil? ¿Te gustaría que Baker interpretara a este héroe? Cuéntanos en los comentarios.

