Al director de God of War le gustaría hacer un juego de Hawkeye

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Luego de lo logrado por Batman: Arkham y Marvel's Spider-Man, parece que hay un camino mejor labrado para videojuegos de superhéroes de gran calidad. Luego del ascenso del Universo Cinematográfico de Marvel, la idea de un videojuego de alguno de sus héroes, aparte del que se realiza en Square Enix, ha rondado a la industria, y recientemente Cory Barlog, director de God of War, señaló que le gustaría hacer un juego de Hawkeye.

Como respuesta a una pregunta de Jonathon Dornbush, editor de IGN, quien pidió a sus seguidores revelaran cuál sería su videojuego de superhéroes favorito a futuro y el estudio que les gustaría que lo hiciera, Cory Barlog, director de God of War, señaló que le gustaría hacer uno de Hawkeye. En ese sentido, el creativo consideró que, según su gusto, la mejor historia del cómic para hacerla videojuego sería la que estuvo a cargo de Matt Fraction y David Aja, donde tiene presencia el dúo de Clint Barton y Kate Bishop, superheroína encargada del arco y flechas en Young Avengers-

Obviamente los comentarios de los fans no se hicieron esperar, ni tampoco las comparaciones con God of War y la relación entre Kratos y Atreus, por lo que no tardaron en preguntar si Kate Bishop sería un personaje jugable, a lo que el creativo respondió que sí. De la misma forma, en cuanto a la interpretación de voz, Cory Barlog mencionó que Shannon Woodward, actriz conocida por su papel de Elsie Hughes en Westworld, podría dar voz a Kate Bishop.

Finalmente, el director de God of War finalizó su participación en la dinámica señalando que el videojuego de Hawkeye, si fuera un proyecto real, lo haría Santa Monica Studios.

¿Qué opinas al respecto?

Cuéntanos en los comentarios y sigue aquí, en LEVEL UP.

Fuente