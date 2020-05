Evento digital de gamescom 2020 y fin de Summer Game Fest ya tiene fecha

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Debido a la pandemia por coronavirus (COVID-19), gamescom 2020 tuvo que transformarse en un evento digital. Por suerte, esto quiere decir que el show debe continuar y ya sabemos cuándo sucederá esto.

Por medio de su cuenta de Twitter, Geoff Keighley, productor de Summer Game Fest, anunció que la gamescom Opening Night Live ya tiene nueva fecha. Será el 27 de agosto cuando arranque el evento que representará el final de Summer Game Fest .

Cabe mencionar que Opening Night Live será un “show espectacular”, o por lo menos así es como lo describe Keighley. Dicho esto, aún desconocemos cuáles son las noticias que podemos esperar de estos días de eventos.

Quick update: @gamescom Opening Night Live will now take place live on August 27 and kick off 3 days of @gamescom 2020. We’re planning a spectacular show that will also be the grand finale of @summergamefest More at https://t.co/KRzKTQeHcs pic.twitter.com/3gVEvG1so7