Minecraft ya vendió 200 millones de copias y es más popular que nunca

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Para nadie es un secreto que, a pesar del paso de los años, Minecraft es todavía uno de los títulos más populares de la industria. Fue en 2019 que el juego de Mojang y Microsoft se coronó como el título más vendido de todos los tiempos.

Además, su comunidad no deja de crecer y se mantiene activa mes con mes. Como bien sabes, Mojang acaba de anunciar su nueva identidad como Mojang Studios. Para acompañar la noticia, el estudio habló sobre la popularidad de su juego y del cómo ha ayudado a las personas durante esta pandemia.

Helen Chiang, directiva de Mojang Studios, afirmó que Minecraft ha tenido un rol importante en esta crisis mundial, pues ha permitido que las personas sigan conectadas. Además, destacó todos los logros recientes del juego.

Compra Minecraft en Amazon

Por medio de Xbox Wire, Chiang también compartió información sobre las ventas y la comunidad de Minecraft. Gracias a esto, sabemos que el popular título ya vendió más de 200 millones de copias a nivel mundial.

Por si fuera poco, se reveló que hay más de 126 millones de personas que juegan Minecraft de manera mensual, así que es uno de los juegos con mayor comunidad de toda la industria.

“Me ha inspirado enormemente ver de cuántas maneras la comunidad de Minecraft se ha unido para apoyarse entre sí durante estos desafiantes tiempos, a través de réplicas de campus universitarios, celebraciones presidenciales, ceremonias de graduación y más”, comentó la directiva.

In honor of Minecraft’s 11th birthday, we want to send a heartfelt “thank you” to the amazing Minecraft community. You continue to inspire us with your amazing creations and we're humbled that 126 million people are playing Minecraft every month. https://t.co/d1L9LIK3K7