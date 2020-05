Free Fire alcanzó un pico de 80 millones de usuarios diarios

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Si vives en Latinoamérica es muy probable que estés consciente que Free Fire es uno de los juegos más populares de la región y en el mundo, pero, ¿qué tan popular es? Para que te des una idea, el Battle Royale de Garena alcanzó un pico de 80 millones de usuarios el día.

Según informó Daniel Ahmad, analista de la industria de videojuegos, Garena reveló que en el pasado trimestre fiscal Free Fire alcanzó un pico de 80 millones de usuarios al día.

Eso no es todo, puesto que el estudio también reveló que en abril de 2020 Free Fire rompió su récord de usuarios mensuales. Si bien el estudio prefirió no dar una cifra exacta, sí especificó que duplicó la cantidad de usuarios que tenía en abril de 2019.

Garena Free Fire, one of the top mobile battle royale games, now has 80m peak daily active users and was the highest grossing mobile game in LATAM and SEA for Q1 2020.



In April 2020, monthly paying users set a new record. In India, monthly paying users is >10% of MAU. pic.twitter.com/0mvVlIljxd