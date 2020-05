Hoy se cumplen 10 años del estreno de Red Dead Redemption

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Rockstar Games hoy puede estar de fiesta. Lo decimos ya que es una fecha especial para ellos, puesto que se cumplen 10 años del estreno de Red Dead Redemption, uno de sus juegos más aclamados por los críticos y los jugadores.

Red Dead Redemption debutó el 18 de mayo de 2010, poco más de un año después de haber sido revelado oficialmente. El juego de Rockstar Games debutó para PlayStation 3 y Xbox 360 e inmediatamente se convirtió en un clásico para ambas plataformas.

Red Dead Redemption es un juego de estilo western en el que seguimos la historia de John Marston, un exforajido que se ve obligado a atrapar a miembros de la banda con la que trabajaba. En ese contexto tendrás que explorar un mundo abierto y verte involucrado en una

¿Dónde jugar Red Dead Redemption?

En caso de que nunca hayas jugado Red Dead Redemption y quieras hacerlo, debes saber que sólo está a la venta para PlayStation 3 y Xbox 360. Esto quiere decir que no tiene versión para consolas de actual generación o PC.

La buena noticia es que Red Dead Redemption es uno de los cientos de juegos para Xbox 360 que son retrocompatibles con Xbox One. Esto quiere decir que puedes comprarlo para disfrutarlo en Xbox One, Xbox One, Xbox One X y próximamente Xbox Series X.

Y tú, ¿has probado Red Dead Redemption? ¿Qué te parece el juego de Rockstar Games? Cuéntanos en los comentarios.



