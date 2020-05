¿Cuántas copias ha vendido la saga Dark Souls? FromSoftware lo revela

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Dark Souls fue todo un parteaguas para muchos jugadores. La saga de FromSoftware sin duda puso un precedente para el camino de la industria y diversos desarrolladores. Por tal motivo, es una de las franquicias más exitosas y reconocidas.

La serie debutó originalmente en 2011 y, desde entonces, ha cosechado éxitos comerciales con cada una de sus entregas. Por medio de un comunicado, FromSoftware y Bandai Namco celebraron el récord de ventas de Dark Souls.

FromSoftware y Bandai Namco destacaron el éxito que ha tenido la franquicia tanto en Japón como en el resto del mundo. El comunicado revela que Dark Souls III ya vendió más de 10 millones de copias.

La cifra incluye las ventas registradas en PlayStation 4, Xbox One y Steam. También se aclara que se sumaron las ventas totales del título base, el paquete Dark Souls III: The Fire Fades Edition y todas las descargar digitales de Steam.

“Incluso después de 4 años desde su lanzamiento, Dark Souls III está activo y fuerte debido al apoyo de muchas comunidades de jugadores establecidas para el título, lo que llevó a la venta de 10 millones de unidades y contando”, detallaron los estudios.

Gracias al éxito de la tercera entrega, la saga ya superó los 27 millones de copias vendidas a nivel mundial. También se celebró la popularidad de la IP, lo que ha hecho posible la venta de mercancía de todo tipo basada en la saga.

The DARK SOULS series has sold over 27 million units to date. We are incredibly grateful to every single one of our players. This success is owed to you.

We hope you continue to enjoy our games, and look forward to Elden Ring, the new Action RPG that's currently in development. pic.twitter.com/697rctd7wZ