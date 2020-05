¿Qué? Video muestra Gears of War 3 corriendo en un kit de desarrollo de PS3

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

En la historia de la industria de los videojuegos han pasado cosas extrañas e inesperadas. Una de ellas resulta ser que misteriosamente apareció un video en YouTube en el que podemos ver Gears of War 3, la exclusiva para Xbox 360, correr en un kit de desarrollo de PlayStation 3.

Lo que pasa es que PixelButts, un usuario de Youtube y Twitter que asegura haber sido un hacker, publicó un video en el que podemos ver una versión de Gears of War 3 que corre en un kit de desarrollo de PlayStation 3.

De acuerdo con el responsable de publicar el video, se trata de una versión de Gears of War que obtuvieron como parte de un hackeo que se realizó en 2011 a Epic Games y otras compañías de gaming. Recordemos que en ese entonces, la franquicia Gears of War aún pertenecía a Epic Games, quienes la desarrollaban en exclusiva para plataformas de Microsoft.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez en la que vemos Gears of War 3 corriendo en PlayStation 3. De hecho, en 2017 se liberó metraje similar, pero con una diferencia clave. De acuerdo con PixelButts, ese metraje corresponde a una versión del shooter que fue hecha por hackers que tenían accedo al código fuente, mientras que la más reciente fue compliada por Epic Games.

“Hasta donde sé, soy la única persona con una versión funcional de estos datos en particular. No sé por qué existe esto, no sé por qué lo hicieron. Lo único que puedo hacer es especular”, mencionó PixelButts.

El video de PixelButts. presenta una versión del juego hecha el 19 de mayo de 2011 y presenta toda la campaña del juego. Checalo a continuación:

Un dato que debes tener en cuenta es que el video que viste antes corresponde a un kit de desarrollo de PlayStation 3. De hecho, no es posible correr esta versión de la exclusiva para Xbox 360 en una versión comercial de PlayStation 3.

Según comentó PixelButts en su cuenta de Twitter, por mucho tiempo la comunidad de hackers intentó correrlo en un PlayStation 3. No obstante, fue imposible obtener resultados positivos ya que esta versión requería RAM adicional que sólo se encuentra en los kits de desarrollo.

Ahora bien, debemos señalar que, pese a lo anterior, el desempeño de Gears of War 3 está lejos de ser perfecto. La falta de optimización es evidente y puedes ver varios problemas de frame rate, así como varios glitches visuales.

Otro punto a mencionar ya que generó dudas es que, pese a ser una versión para PlayStation 3, Gears of War 3 muestra los controles de Xbox 360. Es por esto que PixelButts liberó otro video en el que muestra que esta versión verdaderamente corre en un kit de desarrollo de PlayStation 3.

I'm seeing some comments about the "is this actually on a PS3?" because nothing shown points to it.

I didn't put in booting from the xmb because it adds nothing really



So here's that exact thing I left outhttps://t.co/jO7AFtfqUh