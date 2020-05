Bleszinski: lanzar LawBreakers en PlayStation 4 y no en Xbox One fue un error

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Luego de trabajar en la exitosa serie Gears of War, el diseñador de videojuegos Cliff Bleszinski partió de Epic Games y estableció su propio estudio, Boss Key Productions, que por desgracia sólo trabajó en 2 proyectos antes de su prematuro cierre. Las razones por las que dichos proyectos fracasaron pueden ser muchas, pero Bleszinski identifica uno relacionado con LawBreakers: haberlo lanzado en PlayStation 4 como exclusiva en consolas.

El reconocido diseñador y jefe de Boss Key Productions aprovechó su cuenta de Twitter para opinar sobre la que puede ser una de las causas que provocaron que LawBreakers, el primer proyecto del estudio, no prosperara. De acuerdo con Bleszinski, “fue un error preferir lanzar LawBreakers en PlayStation en vez de en Xbox”.

LawBreakers, Radical Heights y Boss Key Productions tuvieron un desenlace prematuro

Quizá te preguntes qué es lo que hace pensar esto a Bleszinski, pues bien, las razones son más bien evidentes de acuerdo con el desarrollador, ya que piensa que habría tenido más sentido lanzar el proyecto en Xbox One, considerando que es en esta marca en la que estaban los seguidores de Gears of War y habían tenido más contacto con su carrera, por lo que quizá le hubieran dado una oportunidad al juego.

Sin embargo, es importante decir que en 2017, cuando fue lanzado este título, el PlayStation ya tenía una base de usuarios mucho más grande que Xbox One, razón por la cual Bleszinski y su equipo quizá decidieron lanzar LawBreakers en PlayStation 4 como exclusiva en consolas.

Desafortunadamente, el siguiente juego del estudio, Radical Heights tampoco tuvo éxito comercial, lo que lo obligó no sólo a parar el soporte a ambos títulos, sino también a cerrar el estudio.

Oh and while I have your attention - yes, it WAS a mistake putting LawBreakers on Playstation over Xbox. — Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) May 19, 2020

(when people follow your career from a beloved series such as Gears on Xbox uhhh mighta made sense to put the new game on said console) — Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) May 19, 2020

¿Qué opinas de las declaraciones de Bleszinski? ¿Crees que si hubiera lanzado LawBreakers en Xbox One habría tenido más éxito? ¿Jugaste Radical Heights o LawBreakers? Cuéntanos en los comentarios.

Aunque ya no trabaja en la industria de los videojuegos, Cliff Bleszinski sigue muy activo en diversos proyectos y en redes sociales. Recientemente nos enteramos que el creativo estaba trabajando en una franquicia de perros, pero no sería un videojuego. El creativo también es un apasionado de los videojuegos y días atrás confirmó que participó en un importante torneo de Nintendo hacía varios años. Los fans de Gears of War aún tienen esperanzas de ver a Bleszinski de regreso en la franquicia que le dio fama y, tras la partida de Rod Fergusson de The Coalition, muchos pensaron que podría trabajar de nuevo en ella, pero al parecer no ocurrirá. Si deseas saber más sobre Bleszinski, te invitamos a checar esta página.

