Es oficial: Ken Imaizumi dejó Kojima Productions y se unió a Tencent

Desde finales del año pasado hay reportes sobre la salida de Ken-Ichiro Imaizumi de Kojima Productions. Si su nombre no te suena, debes saber que es uno de los cofundadores y director corporativo del estudio

Un reporte reciente indicó que efectivamente Imaizumi había salido del estudio de Kojima y que ya formaba parte del personal de Tencent, en concreto de la división europea de la compañía china.

La información no estaba del todo confirmada, pero esta mañana Tencent hizo oficial la contratación de Imaizumi y de otro importante creativo relacionado con el desarrollo de la franquicia Halo.

Ken-Ichiro Imaizumi y Scott Warner se unieron a Tencent

Tencent informó al periódico South China Morning Post (vía Video Games Chronicle) que contrató a Ken-Ichiro Imaizumi tras su salida de Kojima Productions. El creativo japonés trabajará como director de producción en Tencent Games.

No se revelaron detalles del proyecto en el que trabaja actualmente. Su título más reciente fue Death Stranding, donde se encargó de la producción. No hay información oficial sobre las razones por las que Imaizumi dejó el estudio de Kojima.

Por otro lado, Tencent también hizo oficial la contratación de Scott Warner, creativo que estuvo a cargo del desarrollo de Halo 4. Warner será ahora el director de las oficinas americanas de TiMi Studios.

En caso de que no lo sepas, dicha compañía tiene en su historial algunos de los juegos más exitosos para móviles, como Honour of Kings (Arena of Valor, en América) y Call of Duty Mobile.

De acuerdo con el reporte, Tencent busca expandir su alcance y llegar a más jugadores extranjeros. Por eso contrató a estos importantes creativos y los puso a cargo de estudios con sede en América y Europa.

