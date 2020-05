ATLUS, SNK, SEGA y otras compañías harán su propio evento para suplir E3

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Hace unos meses E3 2020 fue cancelado debido a la pandemia por coronavirus (COVID-19). Lo anterior representó un duro golpe para varias compañías de videojuegos, quienes tenían planes para ese evento. Dicho lo anterior, la realidad es que fueron pocos los que se han quedado cruzados ante esta situación y muchos ya están haciendo sus propios eventos digitales. Tal es el caso de SEGA, ATLUS, SNK y otras compañías, quienes se reunieron para hacer su propia transmisión.

Estamos hablando de la NewGame+ Expo (NGPX), un evento en el que 14 distribuidores de Japón y América harán anuncios y mostrarán juegos. En otras palabras, promete ser una celebración con mucho gaming y cosas que darán de qué hablar.

Pero, ¿cuáles son los distribuidores que participarán en la lista? Como ya mencionamos, SEGA, ATLUS y SNK participarán junto a compañías como WayForward, Inti Creates y Koei Tecmo.

A continuación, te presentamos la lista completa de participantes.

Si te llama la atención, debes saber que la NewGame+ Expo se llevará a cabo el 23 de junio de 2020 a las 10:00 AM, hora de la Ciudad de México.

Todos los jugadores que quieran verlo podrán hacerlo desde este canal de Twitch. En caso de que no puedas estar al pendiente, te invitamos a ver nuestra cobertura desde este enlace.

