HOT SALE 2020: ¿qué promociones ofrecerán los bancos?

La primera gran temporada de ofertas del año iniciará oficialmente en algunos días con HOT SALE 2020. Como era de esperarse, debido a la situación actual del coronavirus los bancos han decidido enfocar sus beneficios en compras en línea y el uso de sus tarjetas digitales. Además, este año el evento durará 10 días, así que esta la edición será la más larga hasta la fecha.

¿Cuándo y a qué hora?

A partir de las 12:00 AM del 23 de mayo y hasta las 12:00 AM del 1 de junio podrás aprovechar las ofertas de HOT SALE 2020. En esta ocasión Citibanamex es el banco patrocinador del evento, por lo que sus clientes podrán aprovechar un día completo de preventas exclusivas empezando a las 12:00 AM del 22 de mayo.

Son más de 400 marcas y tiendas participantes las que estarán ofreciendo productos y servicios con descuento. Tiendas departamentales, ropa deportiva, telefonía, entretenimiento y claro, videojuegos, electrónica y demás artículos que pueden interesar a los gamers. Puedes revisar la lista completa de tiendas en el sitio oficial del evento.

Esta será la edición más larga hasta la fecha

Citibanamex

Como ya mencionamos más arriba, este será el banco patrocinador del HOT SALE 2020, así que con la aplicación Citibanamex Pay podrás disfrutar preventas exclusivas el 22 de mayo, aprovechando también que tendrá 20% de descuento en compras a meses sin intereses durante este día y 10% en compras realizadas el resto de la semana. Esto podrá aplicarse en tiendas como Walmart, Mercado Libre, Best Buy, Elektra, Amazon y más. Para disfrutar este descuento es necesario que te registres en el minisitio oficial y, de paso, ver las tiendas participantes.

Hablando de Amazon, en esta tienda en línea podremos disfrutar también 10% de descuento sin necesidad de una tarjeta de crédito utilizando el código SONRIO en compras mayores a $2,500 MXN.

Banorte

Si cuentas con una tarjeta digital de este banco, podrás disfrutar una de las promociones más atractivas del HOT SALE 2020: 30% de descuento en compras a meses sin intereses en montos mayores a $10,000 MXN. Esto será solo el 22 de mayo y durante los demás días el descuento será 10% bajo las mismas condiciones. Cabe señalar que el descuento máximo será de $5,000 MXN. Para hacer uso de este beneficio necesitas registrarte en el minisitio oficial de Banorte y en este enlace puedes ver las tiendas participantes.

Con este banco también podrás utilizar el código SONRIO en Amazon para obtener 10% de descuento en compras mayores a $2,500 MXN.

BBVA Bancomer

La aplicación de BBVA Wallet también tendrá un descuento especial que solo se podrá aplicar del 27 al 31 de mayo. Éste será de 15% en compras mayores a los $1,000 MXN a meses sin intereses, pero si decides pagar en una sola exhibición recibirás el doble de BBVA Puntos para que los uses después.

El monto máximo de descuento diario y por tienda es $3,000 MXN. Para ver todas las promociones que tendrá este banco, puedes visitar su minisitio oficial.

HSBC

Desde el 22 de mayo y hasta el 1 de junio, quienes tengan una tarjeta de crédito HSBC podrán disfrutar 15% de descuento en montos mayores a $5,000 MXN que sean a 6 o más meses sin intereses en compras por Internet. Al utilizar una tarjeta de crédito HSBC 2Now la bonificación se verá reflejada en Saldo 2Now.

En este enlace podrás registrarte para disfrutar del beneficio y en esta otra página puedes ver las tiendas participantes.

Scotianbank

Por último, tenemos esta promoción activa durante todo el evento que consta de 15% de descuento en compras mayores a $1,000 MXN a 12 meses sin intereses, teniendo como monto máximo de descuento $1,500 MXN. Para aprovechar esta promoción necesitas registrarte en el correo o SMS que te llegará por parte de Scotianbank, o también puedes llamar al 55 5728 1900 para agilizar el proceso.

Entre las tiendas participantes de esta promoción también se encuentra Amazon. Para más información del registro y negocios participantes visita los Términos y Condiciones.

¿Dónde habrá videojuegos con descuento?

