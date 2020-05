Ya puedes escuchar varias bandas sonoras de Castlevania en Spotify de forma más cómoda

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Castlevania es una de las sagas más legendarias de toda la industria y una razón por la que ha logrado este estado es gracias a su icónica música. Es por esto que a muchos les alegrará saber que ya se pueden escuchar varias bandas sonoras de Castlevania en Spotify de manera más sencilla.

Por medio de Twitter, Konami Europe reveló que bandas sonoras de 12 entregas de Castlevania ya están disponibles en Spotify. Esto gracias al lanzamiento de la cuenta oficial de Konami Europe, la cual tiene listas de reproducción con las bandas sonoras de entregas clásicas de Castlevania.

“¡Sabemos lo mucho que aman la banda sonora de nuestros juegos, así que los pusimos en un solo lugar! Presentamos la cuenta de Spotify de Konami Europe”, mencionó Konami.

We know how much you all love the soundtracks to our games, so we’ve put them all in one place!



Introducing the KONAMI Europe @Spotify account! Follow us to keep up-to-date as we add new playlists and old favourites - starting with #Castlevania! https://t.co/aIV8njP7pR pic.twitter.com/Nb7nSMhe2I