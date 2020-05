Kerbal Space Program 2 sufre retraso por culpa del coronavirus

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

¡Malas noticias para los que estaban impacientes por jugar Kerbal Space Program 2! Private Division informó que la secuela del aclamado proyecto de Squad, tardará más en llegar. Lo anterior ya que fue retrasada debido a la pandemia provocada por el coronavirus (COVID-19).

Por medio de un comunicado en Twitter, Private Division, distribuidor encargado de Kerbal Space Program 2, informó que el proyecto fue retrasado. Así pues, ahora llegará en algún punto del otoño de 2021, lo que representa un retraso de por lo menos unos meses.

“Estamos haciendo un juego grande, expansivo y cargado de nuevas características, pero hacerlo tomará más tiempo de lo esperado anteriormente. Con todo lo que está pasando en el mundo debido al brote de COVID-19, estamos encontrando varios desafíos únicos que requieren más tiempo que iterar, crear, probar y hacer Kerbal Space Program 2 tan bueno como pueda ser”, señala el comunicado.

Heads up Kerbonauts, we've a message from mission control for you.#KSP2 pic.twitter.com/aa1aTEloXG