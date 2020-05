¡Escucharon a la comunidad! Quitarán Denuvo Anti-Cheat de DOOM Eternal

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Una actualización bastó para que DOOM Eternal pasará de ser uno de los juegos más amados del año a uno de los más criticados. Lo anterior ya que añadió una tecnología antitrampa que molestó a la comunidad por su controlador modo kernel. Esta situación no fue ignorada por id Software, estudio que ya trabaja para retirar Denuvo Anti-Cheat de su FPS.

Por medio de una publicación en reddit, id Software reconoció que escuchó las quejas de la comunidad y es por esto que van a reevaluar su integración de un sistema antitrampa. Parte de este proceso será trabajar en la próxima actualización para DOOM Eternal en PC, la cual retirará el sistema antitrampa.

DOOM Eternal ― disponible en Amazon

“Pese a nuestras mejores intenciones, la retroalimentación de los jugadores dejó claro que debemos reevaluar nuestro enfoque a la integración de antitrampas. Con esto vamos a retirar la tecnología antitrampa del juego en nuestra próxima actualización para PC”, explicó id Software.

Más adelante, el estudio de desarrollo señaló que está buscando una nueva alternativa antitrampa que permita que los jugadores que sólo quieran disfrutar la campaña puedan hacerlo sin instalar el software para evitar trampas.

Es importante señalar que la siguiente actualización para DOOM Eternal también hará otras mejoras al juego. Para ser específicos, id Software hará algunos ajustes al FPS para evitar algunos crasheos.

Lo anterior es así ya que en su investigación relacionada con problemas de desempeño que llegaron después de la actualización 1. Así pues, arreglaron algunos elementos del código para evitar crasheos relacionados con skins personalizadas y mejorar la estabilidad de DOOM Eternal.

We're currently working on PC only Update 1.1 for DOOM Eternal that will remove Denuvo anti-cheat and address a number of crashes. https://t.co/EpiK3URxvn